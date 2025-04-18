78

В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля. Он действует на территории 12 лесничеств региона:

• Безенчукское

• Большеглушицкое

• Волжское

• Кинельское

• Кинель-Черкасское

• Красноярское

• Нефтегорское

• Ново-Буянское

• Похвистневское

• Рачейское

• Ставропольское

• Шигонское

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:



для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;



для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;



для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.



Телефон региональной диспетчерской службы: +7(846) 231-00-63.