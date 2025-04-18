В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля. Он действует на территории 12 лесничеств региона:
• Безенчукское
• Большеглушицкое
• Волжское
• Кинельское
• Кинель-Черкасское
• Красноярское
• Нефтегорское
• Ново-Буянское
• Похвистневское
• Рачейское
• Ставропольское
• Шигонское
За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:
для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.
Телефон региональной диспетчерской службы: +7(846) 231-00-63.