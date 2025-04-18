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В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля

18 апреля 2025 14:00
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в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.

В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля. Он действует на территории 12 лесничеств региона:

• Безенчукское
• Большеглушицкое
• Волжское
• Кинельское
• Кинель-Черкасское
• Красноярское
• Нефтегорское
• Ново-Буянское
• Похвистневское
• Рачейское
• Ставропольское
• Шигонское

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:

▪️для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

▪️для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

▪️для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

 Телефон региональной диспетчерской службы: +7(846) 231-00-63.

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