В Самарской области вода в Волге стремительно теплеет

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В Приволжском УГМС рассказали о показателях в реках региона на конец мая.

В районе областной столицы уровень воды в Волге составил 30,10 м балтийской системы высот (БС), что на 4 см выше среднемноголетних значений.

Температура воды вблизи Самары пока не способствует комфортному купанию, замеры показали всего 11,5 °C, что на 1,6 °C ниже многолетних значений.

В районе Тольятти ситуация сложилась гораздо лучше, на термометрах зафиксировано 16,5 °C, что на 2,6 °C выше, чем много лет подряд.

В малых реках Поволжья температура воды колеблется от 11,8 до 19,7 °C, пишет Сова.