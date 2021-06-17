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В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции

17 июня 2021 12:34
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В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции

В Самарской области во вторник, 22 июня состоятся памятные акции, посвященные дню начала Великой Отечественной войны - Дню памяти и скорби.

Так, в Самаре основные мероприятия пройдут на площади Славы. В 13:00 состоится возложение цветов к Вечному огню, с 10-кратным ружейным залпом. В мероприятии примут участие первые лица региона, представители ветеранских организаций, правоохранительных органов.

До этого, с 9:00 до 12:00, в амфитеатре под площадью пройдет всероссийская акция "Аист на крыше" - большой хор исполнит эту песню под открытым небом. А с 12:00 до 14:00 там же всем прохожим будут раздавать символические синие платочки из знаменитой песни Клавдии Шульженко.

Еще накануне, вечером 21 июня, в 19:00, на площади Славы начнут транслировать на большом экране имена земляков, погибших в годы ВОВ. Также в это время начнется подготовка к акции "Огненные картины войны" - на территории установят 12 тысяч свечей, составив из них очертания штурмовика Ил-2 и слово "Помним". Свежи зажгут в ночь с 21 на 22 июня. Кроме того, в 00:00 участники другой акции, "Свеча памяти", возложат к Вечному огню лампады и цветы.

В 13:15 22 июня всех жителей Самарской области призывают присоединиться к общероссийской минуте молчания, пишет Самру.ру.

Теги: 22 июня Великая Отечественная война День памяти

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