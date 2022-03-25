В Самарской области власти собираются контролировать состояние аттракционов

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В Самарской области намерены усилить безопасность в местах отдыха. Этот вопрос обсуждали на заседании регионального правительства.

— Министры рассмотрели и одобрили законопроект «О региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Самарской области». Сейчас федеральный закон, регулирующий отношения в этой сфере, отсутствует. Поэтому вводится региональная норма, на основании которой областные власти и будут контролировать техническое состояние оборудования в парках и других местах массового отдыха, — сообщили в департаменте информационной политики регионального правительства.

Теперь проект рассмотрят в областном парламенте. Вопрос безопасности аттракционов очень актуален в Самаре. Происшествия на таких объектах не редки. Летом 2021 года в Парке Гагарина с качелей, на которых в тот момент катался ребенок, слетело тормозное колесо. Примерно тогда же мальчик сломал руку, упав с батута, пишет 63.ру.

К слову, в Самаре есть и заброшенные аттракционы. Среди них — «Американские горки» в Парке дружбы. Они давно не работают, но проходящие мимо могут без препятствий пройти к аттракциону.

Фото: Дильдина Светлана