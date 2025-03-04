В Самарской области в мероприятия раскрыто 55 преступлений

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По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона прошло оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие более двух тысяч сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Самарской области, а также дружинники, казаки, представители частных охранных организаций и органов местного самоуправления. В ходе мероприятия выявлено и пресечено более 700 различных административных правонарушений, раскрыто 55 преступлений.

Полицейскими проверено по месту жительства более 900 граждан, состоящих на профилактических учетах. С целью выявления фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции проведены проверки торговых точек. В рамках профилактики дистанционного мошенничества проведены профилактические беседы с местными жителями.

По линии миграционного законодательства отработаны места компактного пребывания (проживания) иностранных граждан: жилые помещения, сдаваемые в аренду иностранным гражданам, адреса регистрации иностранных граждан, хостелы, гостиницы, строительные объекты, хозяйственные помещения.

В результате мероприятий выявлено 51 нарушение миграционного законодательства, в том числе 8 фактов фиктивной постановки на миграционный учет. Один иностранный гражданин помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Часть проверяемых лиц доставлены полицейскими в военные комиссариаты для проведения профилактических бесед.

Подобные масштабные мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.