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В Самарской области в дни летних каникул полицейские проводят мероприятия по детской дорожной безопасности

21 июля 2023 09:51
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В Самарской области в дни летних каникул полицейские проводят мероприятия по детской дорожной безопасности

Для того, чтобы обезопасить детей от травм на дорогах в период летних каникул, сотрудники Госавтоинспекции проводят различные профилактические мероприятия.

Так, в летнем лагере дневного пребывания в селе Шламка Самарской области автоинспекторы организовали эстафету по правилам дорожного движения.  На  стадионе возле образовательного учреждения с ребятами провели инструктаж, рассказали о правилах безопасного управления велосипедами и самокатами.

Этапы эстафеты предусматривали как практические, так и теоретические задания. На специально оборудованной площадке каждый участник продемонстрировал свое умение фигурного вождения велосипеда, умение пересечь проезжую часть по условному пешеходному переходу, совершать маневры с подачей сигнала поворот, перенести предмет в движении, проехать по узкой доске и прицельно затормозить. Ребята старались без ошибок пройти дистанцию, не сбить конусы, не потерять баланс. Завершилась эстафета проверкой знаний правил передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. 

Профилактическое мероприятие «Путешествие пешехода» сотрудники Госавтоинспекции провели в лагере дневного пребывания при школе в селе Челно-Вершины. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Челно-Вершинскому району Елена Кирдина с помощью магнитно-маркерной доски «Азбука дорожной безопасности» объяснила необходимые каждому пешеходу правила дорожного движения. Старший лейтенант полиции обратила внимание детей на правила перехода дороги, рассказала о приоритете выбора безопасного маршрута движения, о самых распространенных нарушениях ПДД пешеходами и детьми-велосипедистами, а также о последствиях таких нарушений. Инспектор напомнила детям об опасности игр вблизи проезжей части дороги и о необходимости во время вечерних прогулок использовать световозвращающие элементы.

В Красноярском районе полицейские рядом с пешеходными переходами провели разъяснительные беседы с юными пешеходами и велосипедистами.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску Владимир Габибов в ходе профилактического мероприятия «Безопасный пешеходный переход» побеседовал с детьми и их родителями, напомнил правила безопасности для маленьких и взрослых пешеходов и велосипедистов, обратил внимание жителей города на обязательность установки на велосипеды световозвращающих элементов, которые позволят водителям увидеть их в тёмное время суток на более дальнем расстоянии.

Все участники мероприятий получили памятки по правилам дорожного движения и световозвращающие элементы.

Теги: БДД

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