В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»

В воскресенье, 19 октября, в России отметили День отца. Этот праздник с 2021 года в соответствии с Указом Президента Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области, начиная с 2007 года, лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания «Во славу отцовства». В рамках областного праздника «Отец. Отчество. Отечество» сегодня состоялась очередная церемония награждения.

По традиции каждый год праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество» проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел в Окружном Доме офицеров Самарского гарнизона, где знаком общественного признания «Во славу отцовства» были отмечены 26 отцов.

Организаторами мероприятия выступил Благотворительный фонд «Радость» при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участии Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

«Отец – это основа, фундамент семейного очага. Хочется сказать спасибо наши папам, особенно тем, которые сменили свою повседневную одежду на военную форму, и проходят службу в зоне СВО. Они защищают не только своих детей, но и всех нас, нашу страну», – сказала директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

За все время проведения акции уже более 600 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания «Во славу отцовства». В этом году в конкурсе было пять номинаций: «Отцовский труд в кровной семье», «Отцовский труд в приемной семье», «Воспитание детей отцом без матери», «Отец – Герой» и «Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе».

Награды в номинации «Отцовский труд в кровной семье» вручала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

«В традициях нашего государства издавна считается, что отец – главная опора и надежный защитник семьи, добрый друг и наставник. Именно глава семьи прививает своим детям такие качества, как патриотизм, ответственность и справедливость, – подчеркнула министр.

Председатель Совета отцов Самарской области, многодетный отец Константин Доладов отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании работает свой территориальный совет отцов. Основная их задача – укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.

«Огромное значение имеет этот праздник, потому он дает возможность подчеркнуть незаменимую роль отца в воспитании детей, и важность именно отцовского воспитания. К сожалению, эта роль в современном обществе часто приуменьшается», – отметил Константин Доладов.

Он также рассказал, что Совет отцов Самарской области первым в стране в рамках Всероссийского конкурса инициировал проведение регионального творческого конкурса сочинений для детей, посвященных отцовству, а также конкурса фоторабот «Лето с отцом». Авторы лучших работ были награждены в рамках сегодняшнего торжественного мероприятия.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 40 мер социальной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья», реализация которого началась в текущем году по решению главы государства Владимира Путина. За последние 15 лет количество многодетных семей в Самарской области увеличилось почти в четыре раза и составляет более 42 тысяч. Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе, 2025-й решением губернатора Вячеслава Федорищева был объявлен в регионе Годом многодетной семьи, как и все последующее десятилетие.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.