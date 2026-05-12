В Самарской области в ближайшие дни ожидается теплая погода без осадков

По прогнозу синоптиков, уже 12 мая температура воздуха в регионе поднимется до 24 градусов тепла.

Ночью температура составит до +15 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Синоптики ожидают облачную погоду без осадков. Скорость южного ветра составит 4–7 метров в секунду.

13 мая теплая погода сохранится. В ночные часы температура воздуха достигнет +17 градусов. Днем прогнозируется до +23 градусов. Ветер будет юго-восточным со скоростью 3–5 метров в секунду. Осадков в этот день также не ожидается.

По данным синоптиков, в регионе установится комфортная весенняя погода без резких погодных изменений и дождей, сообщает ГТРК "Самара".