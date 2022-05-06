В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе спецоперации 

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Мемориальная доска с именем ефрейтора Максима Пустозвонова установлена на фасаде муниципальной школы поселка Волжский Красноярского района Самарской области. 23-летний военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист группы специального назначения героически погиб 27 февраля 2022 года. Указом Президента России он награжден Орденом Мужества.

"Сегодня имя Максима, нашего земляка и героя, выбитое на мемориальной доске, встанет в один ряд с именами двух других выпускников школы - Героя Советского Союза Анатолия Мельникова и полного кавалера Ордена Славы Анатолия Цыбарева. К слову, наш земляк, младший лейтенант Анатолий Мельников, получил звание Героя в далеком 1944 г., в ходе освобождения Черкасской области. Ему было столько же, сколько и Максиму. И я желаю воспитанникам нашей школы быть достойными памяти защитников Отечества", - отметил в своем выступлении глава поселка городского типа Волжский, представитель Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Виталий Фадин.

Память о героических земляках бережно хранит школьный музей. Его уникальная реликвия - боевое знамя 1253 полка, переданное учебному заведению из Центрального музея Советской Армии по личному распоряжению Георгия Константиновича Жукова. История стяга, пробитого пулями и знаменами - тысячи километров военных дорог, сотни человеческих судеб. Под сенью легендарного полотнища состоялась церемония открытия мемориальной доски ефрейтору Максиму Постозвонову. Вместе с юнармейцами символический полог с нее сняла и сестра ефрейтора Пустозвонова, Ксения. По завершении церемонии с легендарным знаменем под звуки военного оркестра прошли воспитанники местного юнармейского отряда «Патриот», костяк которого составляют учащиеся школы.

"Мы проводим это мероприятие в преддверии великого праздника – Дня Победы. Это, разумеется, и горечь потери и, одновременно гордость за наших ребят. Гордость за то, какие несгибаемые и мужественные люди живут на Самарской земле, где из поколения в поколение передается завет быть верным своему Отечеству и, в случае беды, стать на его защиту", - подчеркнул в своем выступлении начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

В ближайшее время на территории поселка появится современный физкультурно-спортивный комплекс, который будет носить имя военнослужащего Росгвардии Максима Пустозвонова. Максим с самого детства активно занимался спортом, окончил академию футбола и являлся игроком молодежного состава областного футбольного клуба "Крылья Советов". Решение об этом принял глава региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области