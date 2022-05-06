Я нашел ошибку
Главные новости:
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах 
В связи с техническим перевооружением теплотрассы.
По улице Рабочей в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
Жители Самарской области публикуют в сети видеоролики, в которых рассказывают свои семейные истории о родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
«Мы помним! Мы гордимся»: жители Самарской области участвуют во всероссийской акции «Минута памяти»
В текущем сезоне работы сосредоточены на участке от дома № 10 по улице Шоссейной до улицы Обувной. 
На улице Народной в Самаре начался отбор проб верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части
В ближайшее время на территории поселка появится современный физкультурно-спортивный комплекс, который будет носить имя военнослужащего Росгвардии  Максима Пустозвонова.
В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе спецоперации 
Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пройдёт на площади Куйбышева 9 мая.
В Самарской области пройдёт военный Парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения 12 и 13 мая  
На заседании подвели итоги осенне-зимнего пожароопасного периода, который продолжался с 1 сентября прошлого по 1 марта текущего года.
Вопросы обеспечения безопасности жителей региона в весенне-летний период обсудили в облправительстве
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.24
-3.18
EUR 70.07
-2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"
На территории стадиона «Солидарность (Самара) Арена» появилась «Аллея Предпринимательства»
В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области увековечили имя росгвардейца, погибшего в ходе спецоперации 

6 мая 2022 16:14
73
В ближайшее время на территории поселка появится современный физкультурно-спортивный комплекс, который будет носить имя военнослужащего Росгвардии  Максима Пустозвонова.

Мемориальная доска с именем ефрейтора Максима Пустозвонова установлена на фасаде муниципальной школы поселка Волжский Красноярского района Самарской области. 23-летний военнослужащий Росгвардии, разведчик, радиотелефонист группы специального назначения героически погиб 27 февраля 2022 года. Указом Президента России он награжден Орденом Мужества.

"Сегодня имя Максима, нашего земляка и героя, выбитое на мемориальной доске, встанет в один ряд с именами двух других выпускников школы - Героя Советского Союза Анатолия Мельникова и полного кавалера Ордена Славы Анатолия Цыбарева. К слову, наш земляк, младший лейтенант Анатолий Мельников, получил звание Героя в далеком 1944 г., в ходе  освобождения Черкасской области. Ему было столько же, сколько и Максиму. И я желаю воспитанникам нашей школы быть достойными памяти защитников Отечества", - отметил в своем выступлении глава поселка городского типа Волжский, представитель Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка Виталий Фадин.

Память о героических земляках бережно хранит школьный музей. Его уникальная реликвия - боевое знамя 1253 полка, переданное учебному заведению из Центрального музея Советской Армии по личному распоряжению Георгия Константиновича Жукова. История стяга, пробитого пулями и знаменами - тысячи километров военных дорог, сотни человеческих судеб. Под сенью легендарного полотнища состоялась церемония открытия мемориальной доски ефрейтору Максиму Постозвонову. Вместе с юнармейцами символический полог с нее сняла и сестра ефрейтора Пустозвонова, Ксения. По завершении церемонии с легендарным знаменем под звуки военного оркестра прошли воспитанники местного юнармейского отряда «Патриот», костяк которого составляют учащиеся школы.

"Мы проводим это мероприятие в преддверии великого праздника – Дня Победы. Это, разумеется, и горечь потери и, одновременно гордость за наших ребят. Гордость за то, какие несгибаемые и мужественные люди живут на Самарской земле, где из поколения в поколение передается завет быть верным своему Отечеству и, в случае беды, стать на его защиту", - подчеркнул в своем выступлении начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

В ближайшее время на территории поселка появится современный физкультурно-спортивный комплекс, который будет носить имя военнослужащего Росгвардии  Максима Пустозвонова. Максим с самого детства активно занимался спортом, окончил академию футбола и являлся игроком молодежного состава областного футбольного клуба "Крылья Советов". Решение об этом принял глава региона Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
265
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
169
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
164
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
438
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2107
Весь список