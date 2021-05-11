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В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах!

11 мая 2021 19:25
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Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа.

В связи с повышением пожарной опасности приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области №288 от 11.05.2021 г. установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 12 мая по 27 мая включительно.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: леса пожарная безопасность

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