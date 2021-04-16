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В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах 

16 апреля 2021 16:07
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Ограничение действует с 17 по 18 апреля 2021 года (включительно).

В связи с повышением пожарной опасности министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Ограничение действует с 17 по 18 апреля 2021 года (включительно).

С 15 апреля на территории региона введен особый противопожарный режим.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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