Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе «Мой папа – пример и опора!»
В Самаре Вячеслав Федорищев провел встречу с командой Института развития территорий и исторической среды Самарской области
Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»
14 октября - день рождения самарского водопровода!
Продавцы вторичной недвижимости в Самаре готовы снижать цену в объявлении на 4,6%
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине
Каждый пятый самарец хочет сменить работу осенью
В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

14 октября 2025 10:26
130
В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Сегодня на территории Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 24 октября и направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-23, а также в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по номеру «102». По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Победим наркоманию вместе!

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора.

Новости по теме
В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств
05 октября 2025, 10:50
В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в контрабанде наркотических средств
При содействии сотрудников Госавтоинспекции на а/д «Аэропортовское шоссе» в Красноглинском районе Самары полицейские остановили автомобиль бизнес-класса. Криминал
722
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
02 октября 2025, 13:51
В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
Внимание полицейских привлекло поведение водителя, который сильно нервничал и просил ускорить проверку. Криминал
711
В Кошкинском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков
29 сентября 2025, 12:41
В Кошкинском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку. Происшествия
548
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
400
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
378
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
287
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1138
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
654
