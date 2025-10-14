В Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

130

Сегодня на территории Самарской области стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 24 октября и направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-23, а также в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по номеру «102». По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Победим наркоманию вместе!

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора.