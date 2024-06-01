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В Самарской области стартует ОПМ "Защита"

1 июня 2024 13:01
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В Самарской области стартует ОПМ "Защита"

В Самарской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение преступлений в отношении детей.

Главной целью оперативно-профилактического мероприятия «Защита» является обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Полицейские проведут дополнительную профилактическую работу с подростками, состоящими на учете, пройдут рейды и проверки по местам концентрации несовершеннолетних. Полицейскими будет организована разъяснительная работа с детьми об их правах и обязанностях, а также о последствиях за совершение преступлений и правонарушений, недопущении нахождения в вечернее и ночное время на улице без сопровождения законных представителей.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области области напоминают гражданам номер общероссийского детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Обратиться на него могут не только дети, но и взрослые. На звонки ответят прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты. Они помогут разобраться в трудной жизненной ситуации и дадут полезные советы, которые способны уберечь собеседника от необдуманных поступков. Общение с психологом происходит анонимно: называть свои имя, фамилию и адрес никто не потребует, cчет за разговор, каким бы длительным он ни оказался, не последует - звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

Также граждане могут ознакомиться со справочной информацией на нашем сайте по ссылке - https://clck.ru/3AxQM6.

Уважаемые граждане, если вам известны факты правонарушений сфере семейно-бытовых отношений, информация о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестоком обращения с ними, просим сообщить сведения в дежурную часть полиции либо на 02 (102 с мобильного телефона).

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