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В Самарской области стартует акция «Судебные приставы – детям»

25 мая 2022 15:05
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Должники-алиментщики на особом контроле у судебных приставов.

В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области стартует акция «Судебные приставы – детям», направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона. Целью мероприятия является также привлечение внимания общественности к нарушению прав детей, напоминание родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей. 

Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, чьи папы или мамы являются должниками по алиментным обязательствам. Основной задачей судебных приставов является побуждение должника к исполнению свои родительских обязательств, в большинстве случаев, путем применения различных мер воздействия – арест имущества, ограничение в спецправе на управление транспортным средством, привлечение к административной и уголовной ответственности. 

Работа по взысканию задолженности по алиментам, в связи с ее высокой социальной значимостью, всегда находится на особом контроле судебных приставов. С начала 2022 года в регионе на исполнении находится около 10 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов. К уклоняющимся от выплат своим детям жителям региона судебные приставы применяют различные меры принудительного характера. В результате таких мер за четыре месяца 2022 года с должников в пользу детей в принудительном порядке взыскано почти 240 миллионов рублей. 

 Акция  «Судебные приставы – детям» продлится до середины июня, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

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