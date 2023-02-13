В Самарской области стартует акция «Государство для молодой семьи»

109

14 февраля 2023 года в Самарской области стартует цикл интерактивных лекций «Государство для молодой семьи», который организует управление ЗАГС Самарской области с целью популяризации традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. Первые лекции по погружению целевой аудитории в вопросы семейной коммуникации и государственной поддержки молодых семей пройдут на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет».

Участниками мероприятия станут представители управления ЗАГС Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, практикующие психологи, студенты, преподаватели и гости Самарского государственного экономического университета.

В программе мероприятия работа консультационной площадки «ЗАГС рядом», интерактивная лекция «Государство для молодой семьи» о возможностях получения государственных услуг в электронной форме, а практикующий психолог остановится на вопросах построения гармоничных семейных отношений и способах разрешения конфликтов.

Интерактивные лекции «Государство для молодой семьи» будут проходить в течение года в городах и районах Самарской области.