В Самарской области стартовали съёмки короткометражной драмы про предпринимателей

144

В Самарской области стартовали съёмки авторского короткометражного фильма «В партнёрстве с собой» – психологической драмы о внутреннем мире предпринимателя, поиске баланса между контролем и вдохновением. Проект создают предприниматели региона из сообщества предпринимателей «Аномалия», под руководством генеральных продюсеров Елены Соколовской и Альберта Боязитова из Тольятти и Самары.

Фильм рассказывает историю владельца креативного агентства, который после срыва крупного проекта теряет уверенность и контроль над бизнесом. Съёмки проходят в Самаре и на берегу реки Волга – в офисных пространствах и природных локациях с видами на город. В производстве задействованы 29 человек, включая профессиональную съёмочную команду и предпринимателей-актёров. Проект реализуется при поддержке местного бизнеса.

«Самарская область богата не только красивыми пейзажами, но и активными, творческими предпринимателями. Нам помогает и микробизнес, и уже состоявшиеся бизнесмены – и именно это чувство поддержки позволило воплощать проект в жизнь. Наш фильм – про каждого предпринимателя. У нас не принято говорить, что за фасадом успеха стоят внутренние кризисы, сомнения. Мы решили вынести это на поверхность, чтобы показать: успех - лишь вершина айсберга. За ней всегда стоит большой труд, и прежде всего – работа над собой», – говорит генеральный продюсер фильма Елена Соколовская.

Премьера фильма состоится в ноябре 2025 года на первом фестивале «Киномалия» в Москве, где картина представит Самарскую область в категории короткометражных фильмов. После фестиваля пройдут закрытые показы в Самаре и Тольятти для предпринимателей, бизнес-сообществ и СМИ.

Самарскую область всё чаще выбирают в качестве локации для фильмов и сериалов. Сейчас в регионе идет работа над несколькими кинокартинами, в том числе для федеральных каналов.

«Растущий интерес представителей киноиндустрии к Самарской области связан не только с уникальными природными и архитектурными местами, но и с мерами господдержки. В Самарской области работает Центр кинопроизводства, действует программа ребейтов - компенсации части затрат на съемки. Сфера кино становится новой точкой роста, создает условия для развития бизнеса в смежных отраслях», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Центр кинопроизводства Самарской области оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др.

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить и в центрах «Мой бизнес». Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.