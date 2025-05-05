В Самарской области стартовали альтернативные форматы народной акции «Бессмертный полк»

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Самарская область присоединилась к альтернативным форматам проведения «Бессмертного полка». В регионе портретами ветеранов оформлен общественный транспорт – «Бессмертный полк на транспорте». Образовательные организации присоединились к многочисленным форматам акции Памяти: проходят «Разговоры о важном», посвященные ВОВ и Бессмертному полку, школьные звонки в образовательных учреждениях заменены на мелодии военных лет. «Стены памяти» появились в организациях культуры и образования, а также на предприятиях региона. Более 10 альтернативных форматов народной акции Бессмертный полк предлагают организаторы в 2025 году. Выбрать и присоединиться к одному или нескольким альтернативным форматам «Бессмертного полка» может каждый житель Самарской области до 11 мая.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил всех жителей почтить память героев, приняв участие в альтернативных форматах народной акции. «Для тех, кто не сможет присоединиться очно, подготовили альтернативные форматы. Один из самых масштабных – онлайн-шествие. Пройти в виртуальном строю смогут жители всех муниципалитетов нашего региона – память не знает границ и расстояний», – сказал глава региона.

«Бессмертный полк онлайн» – самая масштабная акция «Бессмертного полка». До 6 мая на сайте 2025.полкрф.ру проходит прием и регистрация заявок на участие в онлайн-шествии. Чтобы ваш герой прошел в виртуальной колонне победителей, в заявке надо, помимо фото, имени и фамилии героя Великой Отечественной войны, добавить информацию о том, где он воевал. Собрать информацию о ветеране поможет инструкция ( https://www.polkrf.ru/veteran/pomosh-v-poiske ) на сайте Бессмертного полка России и на сайте «Память народа» ( https://pamyat-naroda.ru/ ). «Цель у нас простая - объединить поколения в одном, пусть виртуальном строю, но рядом с родными, близкими, однополчанами», – отметил сопредседатель штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров.

Ещё один формат акции, полюбившийся многим, - «Стена памяти». «Стена памяти – это возможность почтить память своего ветерана на рабочем месте, в учебном заведении или там, где проводят досуг, даже на страницах в социальных сетях. Это формат, которые позволяет показать, что мы помним наших героев и гордимся их подвигом, что они всегда с нами», – сказала руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. Стены памяти появляются в Самарской области во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования.

Увековечить память о своих героях Великой Отечественной войны, разместив их портреты на личном, общественном или служебном транспорте, предлагает акция «Бессмертный полк на транспорте». Вариант оформления портрета можно подобрать в конструкторе фотографий на сайте движения Бессмертный полк России (https://victory.polkrf.ru/#constructor).

Для тех, кому хочется с портретом именно пройтись, организаторы предлагают альтернативный вариант - распечатать портрет на одежде и таким образом присоединиться к акции в рамках формата «Бессмертный полк: портрет героя на одежде» Главный плюс такого формата – нет строгой привязки ко времени и месту. Все, поддержавшие данный формат «Бессмертного полка», могут сделать фото и выложить их на своих страницах социальных сетях с хэштегами #Бессмертныйполк2025, #Героиснами. Фотографии будут размещаться репостом на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

Многие жители Самарской области уже присоединились к «Бессмертному полку» в соцсетях, заменив аватарки на фотографии своих героев и выкладывая посты про них.

«Автопробег Бессмертного полка» - один из самых зрелищных альтернативных форматов народной акции. С 1 по 11 мая автоколонны с портретами Победителей, украшенные праздничной атрибутикой с символикой Бессмертного полка России, проезжают по улицам Самарской области.

«Бессмертный полк» в альтернативных форматах будет проходить в Самарской области до 11 мая, выбрать формат для себя и узнать о том, как присоединиться к всенародному празднованию, можно на сайте Бессмертного полка России victory.polkrf.ru.

Фотоматериалы предоставлены штабом регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Самарской области