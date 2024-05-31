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В Самарской области стартовала акция #ПешкомНаРаботу

31 мая 2024 19:08
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Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня выложить фото и видео, как вы идете пешком на работу или с работы.

В преддверии Дня медицинского работника в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения и ряда общественных организаций проходит профилактическая акция #ПешкомНаРаботу, направленная на популяризацию здорового образа жизни. Акция реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Оператором акции #ПешкомНаРаботу выступает Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Одним из приоритетных направлений развития доступной физической активности как средства профилактики хронических неинфекционных заболеваний является оздоровительная ходьба (с палками и без). Самарская область – один из лидеров по созданию условий для занятий оздоровительной ходьбой.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики с помощью НКО развивает инфраструктуру оздоровительной ходьбы, состоящую из трех компонентов: маршруты в муниципалитетах, инструкторы оздоровительной ходьбы, методики обучения инструкторов и граждан навыкам оптимальной ходьбы. Сотрудники центра регулярно проводят на предприятиях региона учебные занятия по оздоровительной ходьбе.

Задача акции: популяризировать фоновую ежедневную ходьбу как эффективный инструмент здорового образа жизни.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня выложить фото и видео, как вы идете пешком на работу или с работы, с хештегом #ПешкомНаРаботу на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Рекомендованные материалы в постах: селфи, скриншоты трека, фотографии интересных мест по пути, видео-отзывы участников,  творчество не ограничено.

Победители в номинации «УЧАСТНИКИ» будут определены по количеству «лайков» под постом и суммарному количеству «лайков» под серией постов.

Все они получат от Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЗОЖные призы.

Бонусом все участники получат заряд бодрости и хорошего настроения.

Также в отдельную номинацию будут выделены организации, мотивирующие своих сотрудников к ЗОЖ. Для этого нужно опубликовать на странице организации социальной сети ВКонтакте объявление об акции с хэштешом #ПешкомНаРаботу и призывом к сотрудникам поучаствовать в акции.

Победители в номинации «ОРГАНИЗАТОРЫ» получат благодарственные письма от инициаторов конкурса и специальные призы.  

 

Фото:   freepik.com

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