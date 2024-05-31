В Самарской области стартовала акция #ПешкомНаРаботу

В преддверии Дня медицинского работника в Самарской области по инициативе министерства здравоохранения и ряда общественных организаций проходит профилактическая акция #ПешкомНаРаботу, направленная на популяризацию здорового образа жизни. Акция реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».
Оператором акции #ПешкомНаРаботу выступает Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
Одним из приоритетных направлений развития доступной физической активности как средства профилактики хронических неинфекционных заболеваний является оздоровительная ходьба (с палками и без). Самарская область – один из лидеров по созданию условий для занятий оздоровительной ходьбой.
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики с помощью НКО развивает инфраструктуру оздоровительной ходьбы, состоящую из трех компонентов: маршруты в муниципалитетах, инструкторы оздоровительной ходьбы, методики обучения инструкторов и граждан навыкам оптимальной ходьбы. Сотрудники центра регулярно проводят на предприятиях региона учебные занятия по оздоровительной ходьбе.
Задача акции: популяризировать фоновую ежедневную ходьбу как эффективный инструмент здорового образа жизни.
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июня выложить фото и видео, как вы идете пешком на работу или с работы, с хештегом #ПешкомНаРаботу на своей страничке в социальной сети ВКонтакте. Рекомендованные материалы в постах: селфи, скриншоты трека, фотографии интересных мест по пути, видео-отзывы участников, творчество не ограничено.
Победители в номинации «УЧАСТНИКИ» будут определены по количеству «лайков» под постом и суммарному количеству «лайков» под серией постов.
Все они получат от Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЗОЖные призы.
Бонусом все участники получат заряд бодрости и хорошего настроения.
Также в отдельную номинацию будут выделены организации, мотивирующие своих сотрудников к ЗОЖ. Для этого нужно опубликовать на странице организации социальной сети ВКонтакте объявление об акции с хэштешом #ПешкомНаРаботу и призывом к сотрудникам поучаствовать в акции.
Победители в номинации «ОРГАНИЗАТОРЫ» получат благодарственные письма от инициаторов конкурса и специальные призы.
Фото: freepik.com