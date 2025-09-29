В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»

29 сентября 2025 14:26
108
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Самарской области принять участие во втором сезоне одноименной Премии. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 16 октября 2025 года. Премия «Россия – страна возможностей» присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.   18+

К участию приглашаются жители Самарской области, достигшие 18-летнего возраста. Во втором сезоне введена новая масштабная номинация, где за победу смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала своих жителей.

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33 000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов.

«В основе Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сообщество настоящих патриотов, для которых успех измеряется масштабом создаваемых возможностей для других. Премия сама по себе становится ключевым инструментом формирования национального актива страны – лидеров, готовых отвечать на вызовы времени. Они находят здесь друг друга, и эта встреча рождает эффект синергии, когда «1+1 = 11». Мы видим, как наши финалисты, не конкурируя, а дополняя друг друга, продолжают учиться и вместе создавать проекты, которые реально меняют жизнь к лучшему людей из самых разных уголков страны. Участники Премии не ищут идеальных условий, а действуют здесь и сейчас, чтобы вместе создавать будущее России», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области в первом сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 555 жителей региона.

В 2025 году Самарская область может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями Премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.

Премия уникальна тем, что оценивает не только достижения, но и историю развития участника и его проекта, а также отклик сообщества, которое участнику удалось объединить вокруг себя и своей идеи. Экспертный совет из более 200 специалистов изучает, как участник вдохновляет, поддерживает, укрепляет традиционные ценности и формирует вокруг себя среду роста. «Дело в людях» – так звучит слоган Премии и это не просто громкие слова. Финалисты и победители не конкурируют, а дополняют друг друга в собственном сообществе.

10 номинаций 2025 года:

- Служение и созидание – для тех, кто помогает молодым талантам раскрыться и развиваться.

- Наука и технологии – для тех, кто открывает новые горизонты знаний и инноваций.

- Экология – для тех, кто бережет природу и формирует устойчивое будущее.

- Спорт и уличная культура – для популяризаторов здорового образа жизни и создателей спортивной среды.

- Добрые дела – для тех, кто помогает другим и делает доступнее различные сферы общества.

- Предпринимательство – для создателей бизнес-инициатив, влияющих на развитие страны.

- Культура – для тех, кто сохраняет культурное наследие и вдохновляет творчеством.

- Медиа – для тех, кто формирует общественное мнение и доносит важные смыслы.

- Образование – для авторов новых подходов, технологий и проектов, меняющих жизнь людей.

- Возможности для СВОих – для тех, кто помогает участникам СВО возвращаться к активной социальной жизни и реализовывать себя.

Участие в Премии – это путь роста. Он включает несколько этапов, на каждом из которых участник получает поддержку, развитие и признание. Подача заявки, технический отбор, экспертная и общественная оценка, народное голосование, финальная оценка и подведение итогов, а также Церемония награждения, которая запланирована на ноябрь 2025 года. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель и финалисты. Оценка складывается из суммы баллов от экспертов и результатов народного голосования. На церемонии награждения для финалистов и победителей все только начинается. Они становятся частью сообщества единомышленников из разных регионов и сфер, которые поддерживают идеи и начинания друг друга.

Приём заявок открыт до 16 октября 2025 года на официальном сайте проекта. Вы можете подать заявку самостоятельно или предложить кандидатуру другого человека, оставив его контакты. После этого вашему кандидату придет приглашение заполнить анкету.

Премия «Россия – страна возможностей» – это не про награду. Это старт новой главы для тех, кто создает будущее уже сегодня.

 

Фото:  пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
29 сентября 2025, 15:26
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов. Общество
66
Определят победителя Всероссийского конкурса.
29 сентября 2025, 15:14
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Определят победителя Всероссийского конкурса. Общество
66
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
29 сентября 2025, 15:00
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ. Общество
102
В центре внимания
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
138
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест
170
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
28 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
470
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
1193
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
518
Весь список