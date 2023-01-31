В Самарской области стартовал новый сезон федерального информационного проекта «Добрые новости»

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В рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» в Самарской области стартовал сбор заявок на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурс юных журналистов «Юнкор».

Конкурсы проводятся региональной общественной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» совместно с СРОО «Центр Управления Проектами», региональным отделением ООГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, администрации г.о. Самары и консалтинговой группы «Старая Площадь».

Информационный проект «Добрые новости» впервые был проведен в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициатива Самарского региона была поддержана федеральными партнерами для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального.

За все время реализации проекта его охват составил свыше 15 000 непосредственных участников. Целью проведения конкурсов является поиск и популяризация положительных примеров социально-активного поведения, позитивных информационных поводов в различных сферах жизни и деятельности; профилактика социально-значимых проблем; демонстрация положительного опыта реализации социальной политики в Российской Федерации.

Принять участие в конкурсах могут федеральные, региональные, муниципальные, студенческие, корпоративные печатные и электронные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR агентства, корпоративные PR и пресс-службы, активные пользователи сети Интернет (сайты, интернет издания, паблики, социальные сети, каналы, журналы и т.д.), общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся созданием, поиском и популяризацией положительных примеров социально активного поведения, пропагандой здорового образа жизни и семейных ценностей.