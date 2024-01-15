В Самарской области стало больше разводов

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Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении региона в период с января по октябрь 2023 года. Согласно приведенным данным, в прошлом году в Самарской области реже рожали и умирали.

"Число родившихся по сравнению с январем-октябрем 2022 г. уменьшилось на 2,3%, а число умерших сократилось на 6,9%, превысив число родившихся на 71,8% (в январе–октябре 2022 г. — на 80,4%)", — рассказали в Самарастате.

Так, в 2023 г. в регионе появились на свет 20331 житель, в 2022-м — 20800 человек, умерло 34938 (в 2023 г.) и 37521 (2022 г.) человек. Согласно статистике, реже стали гибнуть дети до одного года. Так, в прошлом году цифра составила 105 человек, в то время как в 2022 г. умерло 112 детей в возрасте до 12 месяцев.

Опубликована также статистика по бракам и разводам. В 2023 г. брачными узами сочлись 17214 человек, в 2022-м — 17993 человека. А вот разводов стало больше: 11692 в 2023 г. против 11531 в 20220-м, пишет Волга Ньюс.

"По сравнению с январем-октябрем 2022 г. в январе–октябре 2023 г. число зарегистрированных браков уменьшилось на 4,0%, число разводов увеличилось на 1,4%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 679 распавшихся (в январе–октябре 2022 года — 643)", — заключили в ведомстве.

Фото: Дильдина Светлана