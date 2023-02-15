В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это новое подразделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
На базе Большеглушицкой ЦРБ открылся пост отделения экстренной и планово-консультативной помощи
Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра
Уже завтра в Самарской области стартует «марафон» консультаций для получателей услуг Росреестра
В Елховке заработал комплекс для очистки сточных вод
В Елховке заработал комплекс для очистки сточных вод
Самарская велосипедистка Анастасия Калялина стала призером всероссийских соревнований
Самарская велосипедистка Анастасия Калялина стала призером всероссийских соревнований
В Сочи стартует XVI Зимний международный фестиваль искусств
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
В марте 2023 года из Самары в Киров отправится новый туристический поезд
В марте 2023 года из Самары в Киров отправится новый туристический поезд
Начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов проведет прием граждан
Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов проведет прием граждан
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми

15 февраля 2023 12:38
145
В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми

Школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге.

В рамках регионального профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с общественниками при территориальном органе встретились с учащимися начальных классов. Инспекторы объяснили ребятам, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, и рекомендовали быть особенно внимательными в снежную погоду. Учащиеся вместе с полицейскими разобрали различные дорожные ловушки, которые могут подстерегать детей в пути, а также узнали, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть.

В Борском и Красноярском районах полицейские акцентировали внимание школьников на обязательном ношении световозвращающих элементов. Ребятам объяснили, что в зимний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно носить световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Учащимся вручили светящиеся наклейки, чему дети очень обрадовались.

В Приволжском, Челно-Вершинском и Клявлинском районах сотрудники полиции, встретившись с учениками младших классов, рассказали о правилах движения по дорогам в зимний период. Школьникам напомнили, что перед пересечением проезжей части нужно обязательно внимательно изучить дорожную обстановку, снять наушники и капюшоны и, только убедившись в безопасности, переходить дорогу, а кататься на санках, ватрушках, ледянках необходимо в специально отведенных для этого местах.

В Новокуйбышевске сотрудники полиции показали ученикам начальных и средних классов познавательные мультипликационные фильмы с правилами дорожного движения, напомнили ребятам о том, как нужно себя вести в салоне транспортных средств. Школьники приняли участие в конкурсе рисунков «Ребёнок – главный пассажир!».

 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За три дня в Самарской области выявили более 50 пьяных водителей
13 февраля 2023, 11:44
За три дня в Самарской области выявили более 50 пьяных водителей
Проигнорировали использование ремней безопасности 246 водителей. Происшествия
382
В Самарской области сотрудники полиции провели мобильные выставки детских удерживающих устройств
12 февраля 2023, 12:31
В Самарской области сотрудники полиции провели мобильные выставки детских удерживающих устройств
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям, что ребенок должен находиться в безопасности, а обеспечить ее может только взрослый. Общество
593
Самарец за несколько месяцев трижды пойман пьяным за рулем
08 февраля 2023, 10:11
Самарец за несколько месяцев трижды пойман пьяным за рулем
Мужчину ждет суд. Происшествия
638
В центре внимания
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
82
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
98
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
97
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
572
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
357
Весь список