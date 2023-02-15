В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми

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Школьникам напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге.

В рамках регионального профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» сотрудники МО МВД России «Похвистневский» вместе с общественниками при территориальном органе встретились с учащимися начальных классов. Инспекторы объяснили ребятам, как наиболее безопасно переходить проезжую часть, какие опасности могут подстерегать на дороге, и рекомендовали быть особенно внимательными в снежную погоду. Учащиеся вместе с полицейскими разобрали различные дорожные ловушки, которые могут подстерегать детей в пути, а также узнали, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть.

В Борском и Красноярском районах полицейские акцентировали внимание школьников на обязательном ношении световозвращающих элементов. Ребятам объяснили, что в зимний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно носить световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Учащимся вручили светящиеся наклейки, чему дети очень обрадовались.

В Приволжском, Челно-Вершинском и Клявлинском районах сотрудники полиции, встретившись с учениками младших классов, рассказали о правилах движения по дорогам в зимний период. Школьникам напомнили, что перед пересечением проезжей части нужно обязательно внимательно изучить дорожную обстановку, снять наушники и капюшоны и, только убедившись в безопасности, переходить дорогу, а кататься на санках, ватрушках, ледянках необходимо в специально отведенных для этого местах.

В Новокуйбышевске сотрудники полиции показали ученикам начальных и средних классов познавательные мультипликационные фильмы с правилами дорожного движения, напомнили ребятам о том, как нужно себя вести в салоне транспортных средств. Школьники приняли участие в конкурсе рисунков «Ребёнок – главный пассажир!».