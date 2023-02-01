В Самарской области сотрудники полиции провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

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Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг.

В рамках работы по популяризации государственных услуг начальник отдела по вопросам миграции О МВД России по Красноярскому району майор полиции Татьяна Катынская провела среди посетителей подразделения акцию «Госуслуги – это просто и удобно!».

Майор полиции проинформировала граждан об услугах, предоставляемых миграционным пунктом в электронном виде; рассказала о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировала, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. Татьяна Катынская подчеркнула, что такой способ не просто помогает сэкономить время, а также дает возможность получить необходимую услугу, не выходя из дома.

Все участники акции смогли задать начальнику миграционного пункта интересующие их вопросы о порядке получения государственных услуг в электронном виде, а также о работе подразделения в целом. Татьяна Катынская ответила на вопросы граждан, касающиеся приобретения гражданства Российской Федерации, разъяснила порядок регистрационного учета граждан РФ и иностранных граждан на территории района.

В завершение мероприятия все участники акции получили информационные буклеты о госуслугах, предоставляемых миграционной службой, и о процедуре регистрации на портале Госуслуги.