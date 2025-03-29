В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели со школьниками акцию «КиберNetэтикет»

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В ходе встречи ребятам напомнили основные правила безопасного поведения в сети Интернет и рассказали, как избежать утечки персональных данных.

В Тольятти, в рамках акции «КиберNetэтикет», полицейские совместно с заместителем председателя Общественного совета при Управлении полиции провели профилактическое мероприятие со школьниками.

В ходе встречи сотрудники полиции напомнили ребятам основные правила безопасного поведения в сети Интернет и рассказали, как избежать утечки персональных данных.

Старший оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения уголовного розыска майор полиции Елена Горностаева призвала школьников с осторожностью относиться к информации, размещаемой в социальных сетях и мессенджерах, в том числе, персональных данных, а также предупредила, что нельзя разглашать пароли от своих личных страниц и коды из смс-сообщений незнакомцам.

Сотрудники полиции рекомендовали ребятам скачивать только лицензионные приложения из проверенных источников, более внимательно совершать покупки в сети Интернет и не переходить по подозрительным ссылкам.

Николай Шахов, в свою очередь, призвал старшеклассников рассказать услышанные меры безопасности своим родственникам и знакомым.

В завершение встречи полицейские и представитель Общественного совета показали ребятам познавательные видеоролики о том, как не стать жертвой мошенников.