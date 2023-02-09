В Самарской области сотрудники полиции и общественники продолжают проводить антинаркотические мероприятия

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Учащимся и преподавателям учебных заведений рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с представителями Общественного совета при областном главке полиции встретились со студентами колледжей региона. В формате диалога майор полиции Наталья Климай обсудила с учащимися вред наркотических средств и психотропных веществ для организма, рассказала о формах вовлечения подростков в торговлю наркотиками, а также предупредила об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Представитель Общественного совета при областном главке полиции командир Добровольной народной дружины г.о. Самара Иван Андрианов призвал ребят вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать в полицию, если вы заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь. Учащимся вручили тематические листовки с номерами телефонов, по которым можно сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ.

Также полицейские и общественники провели встречу с классными руководителями одного из колледжей, в рамках которой обсудили тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Педагоги вместе с полицейскими и общественниками обсудили, на что необходимо обращать внимание, чтобы распознать у студентов признаки употребления и распространения наркотиков. В завершение встречи присутствующие пришли к единодушному мнению, что противодействие наркомании – очень важная и актуальная тема, поэтому следует приложить совместные усилия для борьбы с ней.