Я нашел ошибку
Главные новости:
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
Job offer используют 4 из 10 компаний в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.58
0.69
EUR 76.83
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области сотрудники полиции и общественники продолжают проводить антинаркотические мероприятия

9 февраля 2023 12:18
101
В Самарской области сотрудники полиции и общественники продолжают проводить антинаркотические мероприятия

Учащимся и преподавателям учебных заведений рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с представителями Общественного совета при областном главке полиции встретились со студентами колледжей региона. В формате диалога майор полиции Наталья Климай обсудила с учащимися вред наркотических средств и психотропных веществ для организма, рассказала о формах вовлечения подростков в торговлю наркотиками, а также предупредила об административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Представитель Общественного совета при областном главке полиции командир Добровольной народной дружины г.о. Самара Иван Андрианов призвал ребят вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и обязательно сообщать в полицию, если вы заметили у своих друзей и знакомых признаки употребления наркотических веществ, чтобы вовремя спасти их жизнь. Учащимся вручили тематические листовки с номерами телефонов, по которым можно сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ.

Также полицейские и общественники провели встречу с классными руководителями одного из колледжей, в рамках которой обсудили тему профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде. Педагоги вместе с полицейскими и общественниками обсудили, на что необходимо обращать внимание, чтобы распознать у студентов признаки употребления и распространения наркотиков. В завершение встречи присутствующие пришли к единодушному мнению, что противодействие наркомании – очень важная и актуальная тема, поэтому следует приложить совместные усилия для борьбы с ней.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
60
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
148
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
134
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
628
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
2650
Весь список