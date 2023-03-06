В Самарской области сотрудники полиции и общественники присоединились к акции «8 Марта – В каждый Дом»

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Сызранские полицейские и общественники посетили многодетную семью, в которой воспитываются трое несовершеннолетних.

В преддверии Международного женского дня полицейские и общественники Самарской области присоединились к ежегодной Всероссийской акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом».

Так, сотрудники полиции и представители Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» посетили многодетную семью, в которой воспитываются трое несовершеннолетних. Представители подразделения по делам несовершеннолетних, участковый уполномоченный и общественник отец Александр постарались привнести в дом атмосферу праздника, частичку заботы и внимания. На момент посещения двое детей, обучающихся в школе, только что вернулись с уроков, а вот младшенькая Анечка была еще в детском саду.

Отец Александр пожелал молодой маме счастья, добра, здоровья, радости и вручил цветы и подарки, а для самой маленькой представительницы семейства были приготовлены сладости. Полицейские отметили, что, несмотря на все жизненные трудности, необходимо сделать все, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми. В завершение встречи маме и детям вручили памятки с информацией о том, как защититься от киберпреступлений, а также напомнили ребятам о безопасности дома и в школе. Семья поблагодарила полицейских и общественника за оказанное внимание и подарки.

Подобные встречи проходят и в других отделах Управления.