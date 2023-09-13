В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции выявили факты незаконной выдачи диагностических карт техосмотра

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Полицейскими пресечено 281 административное правонарушение, аннулированы 9687 незаконно выданных документов.

В марте текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области установлено 4 пункта технического осмотра, которые вносили в Единую автоматизированную систему технического осмотра сведения о проведенных технических осмотрах транспортных средств, в отношении которых техническое диагностирование не проводилось.

Сотрудниками полиции в результате проведенных проверок операторов технического осмотра возбуждено и передано в суды 281 дело об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.3 ст.14.4.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф для юридических лиц от двухсот до трехсот тысяч рублей.

Как рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов: «В ходе проверочных мероприятий принято решение об аннулировании 9 687 незаконно выданных диагностических карт. В настоящее время проводятся мероприятия по прекращению государственного учета транспортных средств, владельцы которых при совершении регистрационных действий использовали диагностические карты, выданные с нарушением требований законодательства о техническом осмотре».

Управление Госавтоинспекции Самарской области предупреждает собственников и владельцев транспортных средств о недопустимости использования диагностических карт без фактического прохождения технического осмотра.