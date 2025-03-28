В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Пристегнись и улыбнись!»

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В рамках мероприятия участников дорожного движения призвали строго соблюдать ПДД.

В Новокуйбышевске госавтоинспекторы провели разъяснительную работу с учащимися техникума, напомнив ребятам правила перехода проезжей части, езды на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

После официальной части полицейские вместе со студентами на центральной улице города провели профилактическую акцию под названием «Пристегнись и улыбнись!» В рамках которой организаторы мероприятия раздавали водителям информационные памятки и напоминали, что ремень безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье при столкновении и о том, что его применение является обязательном, а за пренебрежение Правилами дорожного движения наступает административная ответственность.

В завершение мероприятия полицейские обратились к водителям и студентам с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, тем самым сохраняя жизнь себе и другим участникам дорожного движения