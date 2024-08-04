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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

4 августа 2024 11:32
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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни самое дорогое!»

Дорожные полицейские проводят масштабную профилактическую работу с детьми и взрослыми по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции города Чапаевска провели акцию «Пристегни самое дорогое!», направленную на пропаганду безопасной перевозки детей и использование детских удерживающих устройств.

Полицейские организовали мобильную выставку детских удерживающих устройств для родителей воспитанников детских садов города и напомнили малышам об основных правилах дорожного движения.

Вниманию родительской общественности полицейские представили пять видов детских удерживающих устройств. Автоинспекторы акцентировали внимание родителей на том, что «направляющая лямка» («треугольник», «адаптер», «фиксатор») не является детским удерживающим устройством и не обеспечивает требуемый уровень безопасности ребенка.
Дорожные полицейские обратили внимание взрослых, что необходимо с раннего возраста приучать детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывать, что личный пример – самая надёжная форма обучения. Ребенок учится «законам дороги», беря пример с родителей и других взрослых.

Также вместе с сотрудниками Госавтоинспекции воспитанники детских садов в игровой форме повторили, как правильно переходить дорогу и познакомились с дорожными знаками.

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