В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 88-летию со дня образования службы ГАИ

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Председатель Общественного совета при региональном главке Александр Шахов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником.

В Тольятти прошло праздничное мероприятие, на котором присутствовали почетные гости, среди которых: начальник У МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов, председатель Общественного совета при региональном главке Александр Шахов и, конечно же, ветераны службы.

В своем вступительном слове Хейрулла Ахмедханов выразил слова благодарности в адрес всех собравшихся, а затем вручил отличившимся инспекторам нагрудные знаки «За отличие в службе ГИБДД» первой и второй степени, а также поздравил сотрудников с присвоением специальных званий.

Кроме этого, благодарственные письма и ценные подарки вручили представителям общественных объединений правоохранительной направленности за их личное участие в пресечении правонарушений и активную гражданскую позицию в решении задач по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Тольятти.

Александр Шахов, в свою очередь, пожелал инспекторам удачной службы и новых наград, подчеркнув важность совместной работы общественных советов с сотрудниками ГАИ для обеспечения безопасности граждан и профилактики правонарушений в области дорожного движения.

В завершение мероприятия Хейрулла Ахмедханов провел инструктаж для сотрудников полиции, заступающих на службу, поставил конкретные задачи, довел оперативную обстановку на обслуживаемой территории.