В Самарской области составили топ-5 мест для сбора грибов

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Прогулки на свежем воздухе в лесу — очень полезное, но для многих скучное занятие. Однако спортивный интерес в виде сбора грибов может в корне изменить отношение к такому виду отдыха. Про лучшие места для тихой охоты в Самарской области расскажем вместе с Яндекс Путешествиями, пишет Самара-КП.

Национальный парк «Самарская Лука»

Несмотря на то, что эта территория относится к числу природных заповедников, собирать грибы здесь не запрещено. Для этого требуется специальное разрешение на посещение парка, его можно получить в администрации. В целом «Самарская Лука» считается одной из самых красивых и живописных локаций всего региона, поэтому пользуется популярностью у жителей Самары и области. Также в местных лесах растут и лиственные, и хвойные деревья, поэтому разнообразие грибов вас порадует.

Какие грибы можно собирать: здесь растут подосиновики, лисички, сыроежки, маслята и белые грибы — прежде чем отправляться за их сбором, поищите фото в интернете, внимательно их изучите и запомните отличительные признаки.

Как добраться: доехать до парка от Тольятти или Жигулевска можно на электричке за два часа, билет стоит от 450 рублей. На станции прибытия садитесь на маршрутку № 168, которая идет до самого заповедника.

Бузулукский бор

Если не хотите конкурировать за добычу с другими грибниками, смело отправляйтесь в Бузулукский бор на границе с Оренбургской областью. Его площадь превышает 100 тысяч гектаров, так что грибов точно хватит на всех. Туристы приезжают сюда за уникальной природной атмосферой, наполненной хвойными ароматами — крупнее этого бора не найти во всей Европе.

Какие грибы можно собирать: рыжики, подберезовики, опята и маслята.

Как добраться: поезд до станции Бузулук из Самары идет примерно три часа, после чего нужно сесть на автобус и заплатить около 600 рублей за дорогу до ближайшего лесного массива — и уже оттуда начинать свою охоту.

Ставропольский район

Смешанные леса между Тольятти и Самарой пользуются особой популярностью у всех местных грибников, так что за свою добычу придется посоревноваться. Но есть и очевидный плюс: доехать до этой локации гораздо быстрее и проще благодаря близости городов. Так что съездить сюда однозначно стоит, если у вас мало времени на отдых или нет большого опыта в поездках за грибами.

Какие грибы можно собирать: в основном здесь встречаются лисички и подосиновики.

Как добраться: из Самары до Ставропольского района проще всего доехать на автобусе № 50.

Шенталинский район

Еще одна любимая локация местных грибников. По своей флоре и фауне она похожа на «Самарскую Луку» из-за сочетания лиственных и хвойных деревьев. Несмотря на популярность места, грибники часто набирают здесь полные корзины, содержание которых можно насушить не на один год вперед. Но для этого стоит приехать пораньше, с первыми лучами солнца, чтобы уже к обеду вернуться домой с впечатляющей добычей.

Какие грибы можно собирать: маслята, подберезовики и белые грибы.

Как добраться: автобус от автовокзала Самары до остановки Шентала обойдется чуть дороже 600 рублей. Оттуда до лесных массивов можно доехать на такси или дойти пешком.

Сергиевский район

Это излюбленное туристами и грибниками место привлекает своими масштабными смешанными и хвойными лесами, а о щедрых урожаях грибов здесь ходят легенды. Проверить их правдивость очень легко, но лучше делать это в отдаленных уголках леса, где никто не помешает наполнить грибами не одну корзину.

Какие грибы можно собирать: опята, сыроежки, маслята и подосиновики.

Как добраться: от Самары до Сергиевского района можно доехать на автобусе за полтора часа, а стоимость одного билета составит около 600 рублей.