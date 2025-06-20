Я нашел ошибку
Главные новости:
В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия.
В Самарском областном историко- краеведческом музее им. П.В.Алабина открыли выставку «Смыслы и промыслы»
Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   
Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания. 
В Самарской области соревновались операторы беспилотников
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС.
Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети «Т Плюс» в Самаре
Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. 
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области соревновались операторы беспилотников

20 июня 2025 17:47
187
Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания. 

Сегодня на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова проходил региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Конкурс организован в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

«В этом году во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» расширено число номинаций, ранее их было пять, с этого года – двадцать. По трем номинациям в Самарской области проходят отборочные туры, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. – Номинация «Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами» имеет для Самарской области особое значение, ведь наш регион становится центром развития беспилотных систем в России».

Участники представляли крупные промышленные предприятия. Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания. 

«Участие в конкурсе – это возможность испытать свои навыки, - поделился Максим Бормотов, участник конкурса, сотрудник АО «Авиакор-сервис». – Первый модуль был связан с подготовкой полетного задания на территории города, и здесь важно учитывать много разных факторов, включая расположение линий электропередач, зданий, деревьев».

Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится привычным. Стать специалистом по управлению беспилотником помогают в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова.
 

«Сейчас специалисты по работе с беспилотными системами становятся все более востребованными, - отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. - БПЛА применяются в агропромышленном комплексе, нефтегазовом секторе, МЧС, МВД. Такой конкурс – это возможность привлечь внимание к профессии и заинтересовать молодежь».

Призеры регионального этапа получат: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. А победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз – 1 миллион рублей.

 

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия.
20 июня 2025, 18:18
В Самарском областном историко- краеведческом музее им. П.В.Алабина открыли выставку «Смыслы и промыслы»
В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Общество
81
Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.
20 июня 2025, 17:54
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать,... Экология
103
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС.
20 июня 2025, 17:37
Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети «Т Плюс» в Самаре
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай... ЖКХ
93
В центре внимания
Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. 
20 июня 2025  17:25
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ
120
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
130
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
248
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
156
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
159
Весь список