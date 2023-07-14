В Самарской области снизилась рождаемость

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В Самарской области утвердили программу по повышению рождаемости. Дело в том, что ситуация с ней неутешительная.

— В Самарской области с 2016 года снижается рождаемость. В 2022 году в регионе родились 24,9 тысячи человек. Это на 9,6% меньше, чем в 2021 году, и на 39,3% меньше, чем в 2015 году, — говорится в документе.

По показателям естественного воспроизводства Самарская область занимает средние позиции среди других регионов Приволжского федерального округа.

По данным статистиков, в Самарской области рождаемость стабильно меньше уровня смертности. Это отчасти связывают с тем, что женщины откладывают рождение детей из-за карьеры. Однако большинство специалистов видят корень проблемы в том, что в регионе слишком мало мужчин детородного возраста, пишет 63.ру.