В Самарской области СМС-информированием о задолженности воспользовались более 197 тысяч граждан и организаций

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Более 197 тысяч налогоплательщиков Самарской области подали согласие об информировании о налоговой задолженности через бесплатные СМС-сообщения или электронную почту. Сервис доступен для налогоплательщиков как физических, так и юридических лиц.

В УФНС России по Самарской области отмечают спрос в регионе на данную услугу налоговой службы. В сравнении с прошлым годом количество подписчиков увеличилось на 63%. Информирование о задолженности позволяет своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей, предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений. Преимуществом СМС и e-mail информирования также является актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату.

Достаточно направить согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1135@. Подать согласие можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или в налоговую инспекцию, направить можно по почте заказным письмом или передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций), а организации – только в инспекцию по месту нахождения. Подробная информация по оповещению о задолженности представлена на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности».

Рассылка информации о наличии задолженности осуществляется не чаще одного раза в квартал, что позволит контролировать актуальное состояние расчетов. Быстро и удобно оплатить задолженность по налогам помогут электронные сервисы ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика», мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также портал «Госуслуги».