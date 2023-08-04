Я нашел ошибку
Главные новости:
В России могут обязать сокращать рабочий день во время жары
В России могут обязать сокращать рабочий день во время жары
АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году
АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для чиновников в 2024 году
В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку
В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку
В Самаре 5 августа после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт
В Самаре 5 августа после футбольного матча будет подан дополнительный транспорт
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по разработке патриотических игр от Знание.Игра
Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по разработке патриотических игр от Знание.Игра
В Самарской области усилят меры по профилактике подростковых правонарушений
В Самарской области усилят меры по профилактике подростковых правонарушений
34 офиса центров занятости в Самарской области станут комфортнее благодаря нацпроекту
34 офиса центров занятости в Самарской области станут комфортнее благодаря нацпроекту
В Тольятти ожидают грозу
В Тольятти ожидают грозу
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.78
0.94
EUR 102.53
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку

4 августа 2023 16:29
73
В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку

В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку, которую в очередной раз провели сотрудники Роспотребнадзора. Качество воды не соответствует нормам в Самаре и Новокуйбышевске. Специалисты рекомендовали не купаться там.

- С 27 июля по 3 августа 2023 года выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах: в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково, на Барбошиной поляне, в районе санатория «Можайский» Кировского района Самары; озер Орлово, Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске. Возбудителей патогенной микрофлоры в воде не обнаружено, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Поскольку качество воды в этих местах отдыха неудовлетворительное, специалисты рекомендуют не купаться там. В скором времени на шести пляжах должны установить аншлаги с соответствующей информацией или разместить черный шар. Отметим, что качество песка вопросов у сотрудников Роспотребнадзора не вызвало. Так что хотя бы загорать на этих пляжах можно, пишет Самара Город | Новости Самары.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
123
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
230
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
193
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
204
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
4 августа 2023  10:44
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
199
Весь список