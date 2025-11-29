В Самарской области самый большой спрос на AI-тренеров среди регионов ПФО

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что спрос на AI-тренеров в регионах ПФО за 10 месяцев 2025 вырос на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Развитие искусственного интеллекта и популяризация его в обществе повлияли на востребованность ИИ-навыков у разных работников, а также на возникновение новых профессий, например AI-тренеров. За 10 месяцев 2025 года в Приволжском федеральном округе для них было открыто порядка 200 вакансий. За год спрос на AI-тренеров вырос на 26%.

Среди регионов ПФО наибольшая востребованность AI-тренеров наблюдается в Самарской области. За 10 месяцев здесь было открыто 50 вакансий, что составляет 25% от общего объема спроса. На втором месте Ульяновская область – 40 предложений или каждая пятая вакансия. Замыкает тройку Саратовская область – порядка 40 вакансий (18%).

Зарплатные предложения для AI-тренеров в ПФО находятся в диапазоне от 62,3 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Медиана за 10 месяцев составляет 77,9 тыс. рублей. При этом самая высокая зарплата наблюдается в Татарстане – 116,5 тыс. рублей.

В Самарской области предлагаемая зарплата для AI-тренеров за 10 месяцев составила 75 тыс. рублей.