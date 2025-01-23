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В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде

23 января 2025 12:09
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В Самарской области самые популярные услуги доступны для населения в электронном виде

Одним из самых значимых результатов реализации национального проекта «Цифровая экономика» стали высокие показатели губернии по развитию ИТ-индустрии: среди субъектов в группе «Лидеры» Самарская область заняла 5 место. Кроме того, регион вошел в топ-8 субъектов России по экспорту софтверных компаний, расположившись в группе «Лидеры». А в рейтинге регионов по динамике развития софтверной индустрии Самарская область – в топ-3 также в группе «Лидеры».

По итогам реализации региональной составляющей «Цифровое государственное управление» на единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) переведены 87 массовых социально значимых услуг (100%). Эти услуги оказываются 400 органами власти, местного самоуправления и иными организациями Самарской области. Также на портале «Госуслуги» внедрено единое цифровое окно обратной связи, к которому подключено более 2000 органов и организаций.

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде на портале «Госуслуги» составил 4,49 балла (из 5). Важным достижением является и то, что 69% зарегистрированных пользователей госуслуг в Самарской области периодически получают услуги в электронном виде. По итогам 2024 года уровень цифровой зрелости в регионе составил 88,6%.

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура с 2019 по 2021 годы осуществлено подключение к сети Интернет 868 социально значимых объектов, из них:

- 238 образовательных организаций;

- 344 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

- 213 органов местного самоуправления (ОМСУ);

- 73 подразделения МЧС.

В 2021 году в рамках проекта осуществлена прокладка волоконно-оптической линии связи до участков мировых судей Самарской области, а также создана защищенная сеть передачи данных для включения их в единое информационное пространство ГАС «Правосудие».

В 2022 году реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122».

В Самарской области продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого за четыре года жители 131 населенного пункта региона с численностью населения от 100 до 500 человек были обеспечены доступом к качественной мобильной связи и сети Интернет. В этих населенных пунктах были установлены базовые станции подвижной радиотелефонной связи со стандартами 2G/4G.

Места для установки базовых станций ежегодно выбираются жителями региона, проголосовавшими на портале Госуслуг. Также учитываются голоса, полученные Минцифры России по почте.

Всего до 2030 года планируется обеспечить связью еще около 50 малых населенных пунктов Самарской области. В настоящее время воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет имеют возможность 99,9% населения региона.

За 2020-2024 гг. на реализацию проектов цифровой трансформации были привлечены инвестиции в размере около 2 млрд рублей. При этом начиная с 2022 года осуществлялось оказание содействия ИТ-компаниям по привлечению из федерального бюджета, федеральных институтов развития, федеральных инфраструктурных организаций и инвестиционных фондов частного бизнеса денежных средств, направляемых на организацию деятельности по формированию и поддержке проектов в сфере цифровой экономики.

Самарская область активно поддерживает ИТ-сектор – для аккредитованных ИТ-компаний и их сотрудников действует комплекс мер. В частности, аккредитованные ИТ-компании, зарегистрированные в нашем регионе и применяющие упрощенную системе налогообложения, имеют право воспользоваться пониженными ставками по налогу, в случае если их доход от деятельности составляет не менее 80% за год, в следующих размерах: 1% – если объектом налогообложения являются доходы; 5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За два года этой мерой поддержки воспользовались 170 компаний.

Работа по цифровизации отраслей экономики и социальной сферы будет продолжена в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

 

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