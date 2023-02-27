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В Самарской области реализуется информационно-просветительская кампания «Команда наставников Самарской области»

27 февраля 2023 12:59
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В Самарской области реализуется информационно-просветительская кампания «Команда наставников Самарской области»

С января 2023 года в Самарской области реализуется информационно-просветительская кампания «Команда наставников Самарской области», призванная популяризировать институт наставничества. В год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным  «Годом педагога и наставника», проект приобретает особую значимость. Сегодня интерес к науке и научным достижениям растет, при этом прослеживается четкий запрос аудитории на доступное, понятное описание научных результатов и их влияния на жизнь людей. В рамках информационно-просветительской кампании «Команда наставников Самарской области» предусмотрено мультиформатное общение с аудиторией через социальные сети, наружную рекламу, научные фестивали и научно-популярные встречи, которые в понятной, доступной форме расскажут о достижениях научного кластера Самарской области, научных проектах региона, об их практическом применении, а также о людях, которые не просто двигают самарскую науку вперед, но также выступают наставниками для будущего поколения.

Тиражирование эффективных практик наставничества, повышение социального статуса наставника, поддержка инновационных разработок и технологий Самарской области, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и научных разработок – приоритетные задачи проводимого в Российской Федерации десятилетия науки и технологий и ключевые акценты в работе регионального Правительства.

В нашем регионе большое внимание уделяется развитию института наставничества: губерния – активный участник федеральных конкурсов профмастерства, работают программы поддержки и поощрения начинающих и уже состоявшихся профессионалов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что на современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом.

Развитие науки в регионе идет в нескольких направлениях – академическая, отраслевая и вузовская. В феврале, в рамках мероприятий посвященных Дню российской науки, в команду наставников Самарской области вошли лучшие представители вузовской и академической науки региона:

Котельников Геннадий Петрович (Совет ректоров вузов Самарской области, Самарский государственный медицинский университет);

Сойфер Виктор Александрович (Самарский университет им. Королева);

Абрамовских Елена Валерьевна (Самарский государственный социально-педагогический университет);

Аншаков Геннадий Петрович (акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»);

Байриков Иван Михайлович (Самарский государственный медицинский университет);

Гречников Федор Васильевич (Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук);

Котова Светлана Павловна (Самарский филиал Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук);

Куркин Владимир Александрович (Самарский государственный медицинский университет);

Шахматов Евгений Владимирович (Самарский университет им. Королева);

Шевченко Сергей Николаевич (Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук).

 

 

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