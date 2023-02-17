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В Самарской области рассказали, как легко получить госуслуги по линии миграции

17 февраля 2023 10:51
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В Самарской области рассказали, как легко получить госуслуги по линии миграции

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Тольятти вместе с представителями общественного совета при территориальном органе побеседовали с посетителями подразделения.

Сотрудники полиции проинформировали тольяттинцев о перечне государственных услуг, предоставляемых по линии миграционного пункта в электронном виде, рассказали о том, как быстро и просто получить необходимые документы, воспользовавшись сервисом Госуслуги; наглядно продемонстрировали, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление. Общественники подчеркнули, что такой способ не просто помогает сэкономить время, а также дает возможность получить необходимую услугу, не выходя из дома.

В завершение мероприятия полицейские и общественники ответили на все интересующие вопросы и вручили каждому универсальную карту-путеводитель с QR-кодом, разработанную при поддержке Общественного совета, информирующую о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские отметили, что для получения информации нужно будет всего лишь отсканировать QR-код на смартфоне и перейти по предложенной ссылке в специальный раздел официального сайта областного главка, где специалист подробно расскажет, как просто и доступно получить государственную услугу по линии МВД России.

Присутствующие поблагодарили полицейских и общественников за предоставленную информацию и отметили удобство предварительной записи через портал Госуслуги.

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