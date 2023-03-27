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В Самарской области работники дорожной отрасли передают знания молодым кадрам

27 марта 2023 14:18
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Подготовка к новому дорожному сезону в самом разгаре.

Подготовка к новому дорожному сезону в самом разгаре. Ресурсная обеспеченность дорожных работ: материалы, техника и кадры ― залог успешной реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники завозят необходимые инертные материалы, готовят заводы для бесперебойного производства асфальтобетонных смесей, комплектуют строительные бригады и проводят встречи с молодыми специалистами. Опытные наставники передают знания молодым кадрам, приглашают на производственную практику и работу в дорожной отрасли.

Так, студенты четвертого курса Самарского колледжа строительства и предпринимательства побывали на асфальтобетонном заводе в
селе Преображенка. Это одно из крупнейших предприятий, принимающих участие в реализации национального проекта.

«Дорожная инфраструктура у нас довольно-таки развита, большие масштабы.  Если взять тот же Тольятти, там за последние пару лет много что изменилось, построили новую автокаду, у нас в Самаре на Ново-Садовой построили развязку, я сам принимал там участие в строительстве. Вот я и выбрал направление – дорожное строительство. Свое будущее хочу связать с этой специальностью», – поделился студент Александр Афанасьев.

Будущим дорожникам показали установку, которая производит асфальтовые смеси, рассказали о принципе работы и рецептах смесей. Вместе с сотрудниками лаборатории ребята провели испытания проб асфальтобетона на стойкость колееобразования, пределы прочности и устойчивости к растяжениям.

«Сейчас регион задействует колоссальный объем ресурсов для реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И если вопросы материального обеспечения и техники решаются достаточно оперативно, то кадровый вопрос быстро решить невозможно. Хороший специалист — это годы учебы и практики. Подобные встречи — не только добрая традиция, но и часть планомерной работы по подготовке будущих дорожников. Получить информацию из первых уст — очень важно для тех, кто связывает с отраслью свое будущее», – рассказал региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Контрактация по объектам, которые построят и отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году завершена. Заблаговременное проведение торгов и подготовка к дорожному сезону находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Официально, по контрактам, дорожный сезон стартует 1 апреля. Выпуск асфальтобетона начнется при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, в этом году по нацпроекту в Самарской области планируется ввести 85 объектов общей протяженностью 233,46 км.

 

Фото:   администрация Самары

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