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В Самарской области проверили более тысячи мест концентрации молодежи

28 апреля 2023 10:26
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В Самарской области проверили более тысячи мест концентрации молодежи

В апреле текущего года в Самарской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновения в подростковую среду информации, насилие в образовательных организациях.

В проведении мероприятия приняли участие сотрудники органов внутренних дел, представители транспортной полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов социальной защиты населения, образования, опеки и попечительства, здравоохранения и общественники.

За время оперативно-профилактического мероприятия проверено более тысячи мест концентрации несовершеннолетних. В территориальные органы внутренних дел Самарской области за безнадзорность и совершение правонарушений доставлен 51 подросток, из них двое помещено в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Самарской области; трое – в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, один ребенок доставлен в учреждение здравоохранения, остальные переданы родителям.

В ходе проведения мероприятия по месту жительства проверено 320 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. С подростками и их родителями (законными представителями) проведены беседы об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний. Кроме того, родителям доведена информация о необходимости незамедлительного обращения в правоохранительные органы при установлении фактов негативного влияния на подростков посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждений к насильственным проявлениям в отношении окружающих.

Выявлено и задокументировано 5 фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, 2 факта вовлечения подростков в употребление спиртных напитков.

Сотрудниками полиции совместно с общественниками в образовательных организациях, подростковых клубах и спортивных секциях проведены лекции и беседы об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, разъяснены требования законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности, а также по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению.

Сообщить о фактах вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность можно несколькими доступными способами: в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и в дежурные части территориальных органов внутренних дел - 102 (с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи); на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений». 

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