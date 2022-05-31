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26 мая 2022 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территориях ИК-6 и ИК-26 УФСИН России по Самарской области.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСИН России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ОПК «Поволжье» ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, органов исполнительной власти Самарской области и администраций города Самары и м.р. Волжский Самарской области.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативных групп в г.о. Самара и м.р. Волжский на террористические угрозы в отношении исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области.

В рамках введенного начальником УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции (согласно статьям Федерального закона № 35-ФЗ от 06 марта 2006 г.) участниками учения в штабном формате отработан комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников и обезвреживанию лиц, причастных к совершению преступлений террористической направленности на объектах УФСИН России по Самарской области.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планировании мероприятий по их пресечению.