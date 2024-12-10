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В Самарской области прошла выездная сессия федеральных экспертов проекта «РосПодрос.Практика»

10 декабря 2024 16:53
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9-10 декабря 2024 года Самара стала центром обсуждения актуальных вопросов подростковой проблематики.

Найти общий язык с подростком, перенаправить его подчас разрушительную энергию во благо, стать ему настоящим и верным другом, заслужить доверие – это всегда задача со звездочкой. Но, это не значит, что она не выполнима.

9-10 декабря 2024 года Самара стала центром обсуждения актуальных вопросов подростковой проблематики. В Самарском молодежном центре на протяжении двух дней в очень активном режиме проходила обучающая сессия для специалистов по работе с подростками.

Участники под наставничеством федеральных экспертов осваивали новые методы работы с молодежью, изучали успешные подходы, искали решения ключевых проблем: социализация подростков, преодоление кризисных ситуаций, организация «третьих мест», профориентация, трудоустройство подростков и работа с трудным поведением.

Генеральный директор Центра наставничества для подростков «Хулиганодом», член общественного Совета Уполномоченного при Президента РФ по правам ребенка Марина Ефимова рассказала про трудное поведение нетрудных подростков, про то, как с ними находить общий язык, как научиться их понимать и как выстраивать отношения.

Руководитель отдела просвещения АНО «Центр наставничества для подростков «Хулиганодом» Азерли Джаваир Агасы провела актуальное и важное занятие «Подростки и трудное поведение»: кто такие подростки и как с ними работать, а, главное, – как исцелять любовью. Также специалист поделилась советами с теми, кто работает с детьми, как сделать так, чтобы подростки приходили в центры, как их замотивировать.

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии семьи и детства Института Психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета, автор более                              35 публикаций по психолого-педагогическим аспектам чтения детей и подростков, автор и научный редактор монографии «Как вырастить читателя» Березина Александра Викторовна рассказала об особенностях, практиках, активностях и формы работы читательского клуба.

Министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова напомнила, что большой пласт работы с детьми «группы риска» – это обеспечение трудовой деятельности для подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

«Служба занятости, муниципалитеты, российские студенческие отряды помогают студентам реализовывать себя и свои потребности в работе. А «Движение первых» позволяет подросткам занимать свободное время и использовать его с пользой», - отметила Наталья Рогова.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева отметила роль семьи в работе с подростками. «Семья – это основной ресурс, что нужно и можно работать не только с каждым членом семьи, но и с самой семьей в целом. Еще раз хочется сказать об этом в год Семьи. Важно применять семейно-ориентированный подход в работе всех социальных институтов. На это нацелена работа многих министерств, ведомств: образования, социальной политики, молодежной политики, труда, а также различных организаций (в том числе АНО). То есть всем–всем ведомствам, работа которых так или иначе связана с семьей, важно совершенствовать систему межведомственного взаимодействия, увеличивать количество ее участников и делиться успешным опытом работы», - подчеркнула Юлия Николаева.

Мероприятие реализуется в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой «Подростки России», направленной на развитие системы работы с подростками «группы риска». Организатором мероприятия выступает АНО «Центр развития социальных проектов».

 

Фото:   rospodros.ru

 

Теги: Самара

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