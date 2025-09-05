В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств

102

3-5 сентября в Самарской области проходил 25-й – юбилейный слет школьных лесничеств региона. В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства. В этом году к соревнованиям присоединились школьные лесничества из Пензенской области и национального парка «Бузулукский бор».

Ребята проходили эстафеты на знание теории и практики. Например, на этапе «Юный лесовод» дети сажали сеянцы с помощью специального инструмента – меча Колесова. Специалисты лесного хозяйства отмечают, что им нужно уметь правильно пользоваться, иначе корни попадут в воздушный мешок и будущее дерево погибнет. На этапе «Юный лесопатолог» нужно было определить болезни деревьев и назвать насекомых-вредителей. На одном из этапов дети работали с буссолью и высотомером, чтобы правильно сделать отвод лесосеки. А для того, чтобы потушить условный лесной пожар, юные лесоводы преодолевали препятствия с противопожарным ранцем. Всего было 5 этапов соревнований.

«Дети всегда участвуют с энтузиазмом, максимально заряжены на победу. Конечно, мы не можем дать призовые места всем командам, но мы всегда стараемся оценить навыки и знания честно, по достоинству. Нам важно, чтобы ребята в течение года, занимаясь в школьных лесничествах, получали новые умения. И могли показать их на слёте», – отметила ведущий инженер «Самарских лесничеств» Александра Шмелева.

К слёту школьных лесничеств Самарской области ребят заранее готовят их кураторы – педагоги и лесничие. У каждой команды ежегодно есть все шансы на победу, ведь они учатся у профессионалов своего дела.

«Целый год ждали этих соревнований и усердно готовились к ним. Лесничие тоже активно помогают ребятам. Мы ведь работаем для того, чтобы прививать детям любовь к родному краю и природе», – прокомментировала учитель биологии и географии Похвистневской школы №3 Лидия Фомина.

В течение года с юными лесоводами работают кураторы – специалисты лесного хозяйства: объясняют правила таксации, как лечить болезни лесных растений и распознавать насекомых, учат правилам лесовосстановления и вместе высаживают сеянцы.

«Мы долго изучали красную и черную книгу Самарской области, готовились. Конечно, хотели победить. Но главное, что познакомились с ребятами из других команд, попрактиковались и хотим приехать в следующем году снова», – рассказывает участница Подбельского школьного лесничества Елизавета Павлова.

По итогам юбилейного регионального слёта школьных лесничеств Самарской области 3 место – Похвистневское школьное лесничество «Берегиня», 2 место получило школьное лесничество «Росток» из Кинель-Черкасского района, а чемпионами стали «Друзья природы» из Безенчука, которые второй год подряд подтверждают свой титул и забирают переходящее знамя – меч Колесова. Но без памятных призов не осталась ни одна команда – все уезжают с дипломами участников от минприроды региона и фирменным мерчем школьных лесничеств Самарской области, а призеры награждены сертификатами на покупку электроники.

«Мы продолжаем развивать движение школьных лесничеств. В региональном слёте приняли участие лучшие из них – 18 команд. А всего в области у нас 37 школьных лесничеств. Занятия и соревнования помогают воспитывать любовь к природе, а для кого-то становятся и первым шагом на пути к профессии. Мы очень гордимся нашими ребятами: у нас уже есть победы и на региональном, и на федеральном уровне», – прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды Самарской области Павел Мельников.

Так, в этом году школьное лесничество «Берегиня» из Похвистнево оказалось среди лучших в конкурсе Рослесхоза «Лесной подрост». В качестве награды ребята получили путевку в ВДЦ «Орленок» на профильную лесную смену, где 21 день получали новые знания в области дендрологии, лесопаталогии, таксации, работали над экологическими проектами с применением цифровых технологий. Этим летом участница «Берегини» Самира Мурзаханова победила в конкурсе Рослесхоза на лучший рисунок противопожарной тематики, а в прошлом году заняла I место в Федеральном конкурсе «Леса России» от Санкт-Петербургского лесотехнического университета и получила путевку в лагерь «Артек». Также команда школьного лесничества одержала победу на международном слете в Пензенской области, а свой подарок ребята единогласно решили передать лесникам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.

