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В Самарской области прошел первый тренинг участников-наставников «Движения первых»

28 марта 2023 14:08
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Главной задачей семинара стало обсуждение ключевых направлений развития Российского движения детей и молодёжи в Самарской области.

В Самарской области с 24 по 26 марта прошёл первый выездной тренинг-семинар для участников-наставников Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Участниками стали педагоги, студенты вузов и колледжей, кандидаты на должность советника директора по воспитанию из образовательных организаций региона. В рамках тренинг-семинара участники прошли образовательную программу, приняли участие в хакатоне, а также стали участниками Всероссийского проекта «Классные встречи».

В течение трех дней участники проходили образовательную и тренинговую программы, на которых разбирали различные практические кейсы по организации работы первичных отделений Движения, изучали основы тайм-менеджмента, организации и управления проектами, а также познакомились с миссией и ценностями «Движения первых».

Главной задачей семинара стало обсуждение ключевых направлений развития Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) в Самарской области, а также целей и задач первичных организаций, которые сейчас активно открываются в школах, колледжах и вузах региона. Важно, чтобы члены «Движения первых» разных возрастов являлись не только участниками мероприятий, но и главными инициаторами и организаторами всех событий. Цель же первичных организаций – создавать условия и поддерживать начинания молодых людей.

Также на семинаре прошла встреча в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи», на которой Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи Самарской области, отметила важность активного взаимодействия регионального отделения РДДМ с образовательными организациями: «Российское движение детей и молодёжи — это новое движение, которое инициировано самими детьми. Владимир Путин, глава нашего государства поддержал инициативу. Сейчас 26 крупных детских и молодёжных организаций объединились в единое «Движение первых», чтобы вместе делать вклад в развитие нашей страны. Организации также объединили свои практики, флагманские проекты и опыт для того, чтобы Движение стало платформой возможностей для детей и молодёжи. Мы считает, что крайне важно, чтобы все содержание Движения определялось его участниками, а этот процесс невозможен без наставников: воспитателей, учителей и педагогов».

Также на семинаре обсудили основные мероприятия РДДМ, которые пройдут в Самарской области в 2023 году.

Напомним, в апреле прошлого года с инициативой создания в России движения, которое объединило бы всех детей страны, выступила школьница из Луганска Диана Красовская. Идею поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возглавил Наблюдательный совет движения. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с молодёжным движением возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

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