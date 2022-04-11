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В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики

11 апреля 2022 13:24
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В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики

День космонавтики для Самарской области – больше, чем памятная дата. Наш регион – центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и славными трудовыми традициями! Сегодня ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ нашего региона, что позволяет нам сохранять статус столицы отечественного ракетостроения.

В 2022 году мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, будут проходить на протяжении нескольких дней. Программа праздничных мероприятий сформирована таким образом, что будет интересна как взрослой, так и детской аудитории и будет включать в себя кинопоказы, выставки, уроки с участием космонавтов, ветеранов отрасли и сотрудников ведущих предприятий отрасли. Медиафасады и информационные конструкции областного центра будут тематически оформлены, на экранах на склоне площади Славы организована тематическая медиатрансляция, в общественном транспорте будет звучать аудио поздравление с Днём космонавтики.

На этой неделе мероприятия стартуют 11 апреля в универсальном комплексе «МТЛ Арена», где состоится торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО, приуроченная ко Дню космонавтики. Развитие космонавтики в нашей стране неразрывно связано с комплексом ГТО. Члены первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, были обладателями знаков ГТО. Знаки отличия в преддверии Дня космонавтики получат 115 жителей Самарской области в возрасте от 6 до 60 лет, выполнившие испытания комплекса ГТО в 2021 году. 

В череде праздничных мероприятий есть особая дата – юбилей музея «Самара Космическая». 12 апреля исполняется 15 лет уникальному музею. За это время он стал не просто выставочной площадкой, а современным культурно-просветительским центром. Легендарная ракета-носитель «СОЮЗ», являющаяся основой музея, стала настоящим символом Самаркой области. Юбилейная программа мероприятий музея будет рассчитана на несколько дней. Так, 12 апреля состоится персональная выставка работ космической тематики в технике офорта (гравюра на металле) российского художника-графика, члена Союза художников России Виктора Панидова. Посетителям будет представлена возможность увидеть экспонаты, которые до этого момента были скрыты от посторонних глаз. Выставка «Интеркосмос-55» пополнится предметами из фондов музея: различными устройствами, используемыми в космическом пространстве, бортовой емкостью, головным блоком метеорологической ракеты, комбинезоном полётного костюма, гидрокостюмом «Форель», ложементом и каркасом амортизационного кресла космического корабля «Союз», шлемом космонавта системы «Восток». Также состоится торжественное открытие выставки под открытым небом «Самара Космическая. 15 лет с Вами». Жители города узнают историю создания музея, познакомятся со значимыми проектами, прочтут отзывы о музее от известных в городе и стране людей. Также «под ракетой» пройдёт торжественное мероприятие «Не забывайте мечтать о звёздах». А 16 апреля на площадке музейно-выставочного центра «Самара Космическая» состоится выставка ретро-автомобилей эпохи полёта первого человека в космос. Несколько десятков отечественных и зарубежных моделей автопрома будут доступны для свободного осмотра и фотографирования.

Покорение космоса неразрывно связано с понятиями «героизм», «самоотверженность», «научное открытие». 12 апреля в кинотеатре «ЦРК «Художественный» в рамках областной акции «Первые в космосе», приуроченной ко Дню космонавтики, пройдёт бесплатный показ художественного фильма «Салют-7» режиссёра Клима Шипенко. В основе фильма – реальные события миссии корабля «Союз Т-13» 1985 года, когда его экипаж спас орбитальную станцию «Салют-7» от неконтролируемого падения на Землю. Кинотеатр откроет двери воспитанникам школы-интерната «Преодоление» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, членам общественных ветеранских организаций, обществ инвалидов, учащимся Самарского учебного центра Федеральной противопожарной службы МЧС России, подопечным УФСИН России по Самарской области – несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Большом зале кинотеатра «Художественный» зрителей ждёт яркая познавательная интермедия на тему космоса. В акции «Первые в космосе» примут участие 115 учреждений культуры из 24 муниципальных образований Самарской области. 

Для учащихся школ пройдут в онлайн-режиме тематические лектории «Время первых» с участием космонавтов, ветеранов и сотрудников ведущих предприятий космической отрасли, состоятся открытые уроки с посещением ведущего отраслевого предприятия России и Самарской области ПАО «ОДК-Кузнецов». 14 апреля в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» состоится финальный этап V Всероссийского фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «КосмоФест-2022». Для учеников старшей школы по инициативе Общественной палаты Самарской области организуются дискуссионные уроки в рамках проекта «Школа космонавтов», направленные на профессиональную ориентацию школьников. 

17 апреля состоится традиционный Самарский легкоатлетический забег, посвящённый Дню космонавтики. Мероприятие, которое неофициально открывает беговой сезон в Самарской области, состоится в этом году в шестой раз. Трасса пройдёт вдоль главной достопримечательности Самары – реки Волги! Организаторы мероприятия подготовили для участников дистанции для различных возрастных категорий. 

Кульминацией мероприятий, посвящённых Дню космонавтики, станет митинг-концерт в СКК «Дворец спорта» с участием сотрудников, ветеранов промышленных предприятий и научных организаций космической отрасли Самарской области, общественных, молодёжных, волонтёрских организаций. Вход на территорию СКК «Дворец спорта» будет осуществляться по пригласительным билетам. Онлайн-трансляцию митинг-концерта можно будет посмотреть на сайте «Самарского областного вещательного агентства» (https://sova.info), а также на площадках в социальной сети «ВКонтакте» в группах: «Самарская область» (https://vk.com/samaroblast) и «Самарское областное вещательное агентство» (https://vk.com/sovanews63). 

На центральной арене Дворца спорта в творческой форме будет рассказана история становления авиационной и космической промышленности России и Самарской области: основные вехи освоения космоса – открытие аэродинамики Жуковским, которого называют отцом русской авиации; эвакуация предприятий в Куйбышев во время Великой Отечественной войны, присвоение Самаре и Сызрани звания «Город трудовой доблести»; первые шаги в освоении космоса – полёт Ю.А.Гагарина, запуск спутника «Зенит-2»; вклад самарских предприятий в развитие авиакосмической промышленности сегодня и задел на будущее. Жителей Самарской области поздравит экипаж космонавтов международной космической станции.

Завершением митинг-концерта в поддержку России, решений Президента страны Владимира Путина и действий российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, станет выступление творческих коллективов, которые поздравят участников мероприятия с днём торжества науки и технического прогресса – Днём космонавтики, напомнят о том, что Россия всегда была космической державой, а наши учёные – в авангарде научной мысли. Только с верой в правду, в правильность своих действий и помыслов совершаются великие исторические прорывы. Сегодня Россия взяла на себя особую миссию – восстановить историческую справедливость, остановить распространение «коричневой чумы» на территории братского государства. Все цели и задачи, поставленные Президентом нашей страны, будут достигнуты!

Самарский регион многие десятилетия работает для того, чтобы современная ракетно-космическая отрасль соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса. Сегодня все промышленные предприятия Самарской области продолжают работу, ни один научный проект не остановлен, проектируется двухступенчатая ракета-носитель «Союз-5». Нам есть, чем гордиться, нам есть, на кого ровняться!

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