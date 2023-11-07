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8 и 9 ноября 2023 года в Самарской области пройдет III Форум партнерских организаций «Забота рядом». Мероприятие организует Коалиция НКО «Забота рядом» при поддержке Фонда Тимченко и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Форум-2023 расширяет тематические площадки и будет ориентирован на роль партнерств государственных и негосударственных организаций в сфере заботы в ближайшем окружении, повышении доступности заботы, выработки критериев и условий ее эффективности не только для людей старшего возраста, но и молодых, детей, имеющих ограничения по здоровью.

Участников ждут мастер-классы, открытые дискуссионные площадки, круглые столы и общение с единомышленниками по четырем тематическим направлениям:

Социальное волонтерство.

Профилактика жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым.

Соседские сообщества.

Семьи с детьми в ТЖС.

К участию приглашены федеральные эксперты, представители НКО, волонтеры, благотворители, представители органов государственной власти.