В Самарской области пройдет акция «Зачётный каток»

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25 января все студенты Самарской области могут принять участие в акции «Зачётный каток». Она пройдет на самых красивых и популярных ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Суть акции заключается в том, что при предъявлении студенческого билета студенты региона смогут взять на прокат коньки бесплатно или со значительной скидкой, а также получить скидку в точках питания, расположенных на катках или рядом с ними.

В Тольятти и Новокуйбышевске «по студенческому» помимо бесплатного инвентаря будет организован бесплатный вход на платные крытые катки.

В акции примут участие:

Каток на площади Куйбышева (г.о. Самара)

Каток на площади Славы (г.о. Самара)

Каток в парке Юрия Гагарина (г.о. Самара)

Каток в парке Дружбы (г.о. Самара)

Каток в парке Металлургов (50 лет Октября) (г.о. Самара)

Самарская набережная — участок от бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского

(г.о. Самара)

Каток ДС «Волгарь» (г.о. Тольятти)

Каток СК «Кристалл» (г.о. Тольятти)

Каток на стадионе «Торпедо» (г.о. Тольятти)

Каток на стадионе «Нефтяник» (г.о. Новокуйбышевск), передает пресс-служба облправительства.