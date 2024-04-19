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В Самарской области проходят строевые смотры подразделений полиции

19 апреля 2024 12:50
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В Самарской области проходят строевые смотры подразделений полиции

Вместе с полицейскими в мероприятиях приняли участие представители общественных организаций правоохранительной направленности и сотрудники частных охранных организаций.

В Самарской области прошли строевые смотры и совместные инструктажи сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности на территориях обслуживания. Вместе с полицейскими в мероприятиях приняли участие представители общественных организаций правоохранительной направленности, районных Администраций, общественники, а также сотрудники частных охранных организаций.

Перед началом проверки готовности сотрудников к несению службы руководство территориальных органов внутренних дел совместно представителями Администраций отметили сотрудников полиции и представителей общественности за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а в Новокуйбышевске перед строем личного состава поздравили полицейских с присвоением очередных специальных званий МВД России. Во время мероприятия в Сызрани начальник МУ МВД России "Сызранское" полковник полиции Денис Кириллов вручил медаль МВД РФ «За активное участие в ветеранском движении» подполковнику полиции в отставке Марине Анатольевне Легкой. Более двадцати трех лет жизни подполковник полиции в отставке посвятила службе в органах внутренних дел.

При проведении смотров особое внимание было уделено внешнему виду сотрудников и соблюдению ими правил ношения форменного обмундирования и экипировки, проверено знание полицейскими основных нормативных документов, регламентирующих служебную деятельность. Не остается без внимания и специальная техника, стоящая на вооружении отделений.

В ходе мероприятий начальники территориальных органов внутренних дел также разъяснили требования соблюдения при несении службы прав человека и гражданина, а также профессионально-этических норм поведения сотрудника МВД России.

По завершении смотров была отмечена готовность личного состава к несению службы, после чего сотрудники полиции в составе нарядов выдвинулись на маршруты патрулирования и приступили к выполнению служебных обязанностей.

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