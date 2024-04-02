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В Самарской области проходит цикл уроков правовой грамотности для подрастающего поколения

2 апреля 2024 11:25
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В Самарской области проходит цикл уроков правовой грамотности для подрастающего поколения

Полицейские областного центра провели в нескольких учреждениях Кировского, Промышленного, Советского и Куйбышевского  районов познавательные встречи.

В целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения сотрудники органов внутренних дел совместно с образовательными учреждениями областного центра проводят цикл лекций.

Так, о преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ поговорили с учащимися «Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева», а также с воспитанниками «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник». Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из отдела полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре пообщались с подрастающим поколением, ответили на интересующие их вопросы и на примерах рассказали слушателям, к чему приводят необдуманные поступки.

В Куйбышевском и Советском районах сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции побеседовали с ребятами из школ № 35 и № 74 о распространенных нарушениях закона, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за различные правонарушения, напомнили об их правах и обязанностях. Особое внимание уделили теме вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через Интернет, предостерегли от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети, и напомнили, что курение, употребление алкоголя и запрещенных веществ могут нанести серьезный вред молодому организму. Также гости обсудили со слушателями правила безопасности дорожного движения. Следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Антон Мазыгин рассказал шестиклассникам о причинах и условиях, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, а также о мерах безопасности.

Встреча прошла в доверительной атмосфере, ребята задавали вопросы и получили на них развернутые ответы.

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